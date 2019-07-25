تيار الحكمة يوضح “حقيقة” تبنيه اسقاط حكومة عبد المهدي

2019/07/25 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد تيار الحكمة برئاسة السيد عمار الحكيم، الخميس، أنه لا يتبنى اسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا إلى أن المعارضة هي معارضة للقرار السياسي وفريق الحكومة وليست لمنظومة الدولة.

وقال الناطق الرسمي باسم التيار نوفل ابو رغيف في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” إن “تيار الحكمة بخروجه إلى المعارضة لا يتبنى إسقاط الحكومة”.وأضاف ابو رغيف وهو قيادي في التيار، أن “التظاهر حق دستوري ويمكن أن يساهم في تعزيز الحياة السياسية في البلاد حيث إن الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم هو مسؤولية المعارضة بل هو جزء من واجباتها الأساسية”، مؤكدا أن “أالمعارضة السياسية معارضة للقرار السياسي وفريق الحكومة وليست لمنظومة الدولة”.

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