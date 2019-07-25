وزير الخارجية يعزي بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

2019/07/25 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي.

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