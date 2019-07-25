2019/07/25 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة الديوانية، الخميس، عن تحديد المحكمة الإدارية الثلاثين من الشهر الجاري موعدا للنظر بالطعن المقدم من المحافظ المقال سامي الحسناوي.وقالت عضو المجلس ضحى الموسوي لـ/ المعلومة /، إن “المحكمة الإدارية استلمت الطعن وأوراق محامي الدفاع للمحافظ المقال سامي الحسناوي”.وأضافت أن “المحكمة حددت الثلاثين من الشهر الجاري موعدا للنظر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الإدارية تحدد الـ30 من الشهر الجاري موعدا للنظر بطعن محافظ الديوانية المقال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الإدارية تحدد الـ30 من الشهر الجاري موعدا للنظر بطعن محافظ الديوانية المقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).