اوكرانيا تحتجز ناقلة نفط روسية

2019/07/25 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت أوكرانيا، الخميس، احتجاز ناقلة نفط روسية في أحد مرافئها في البحر الأسود، للاشتباه بارتباطها بحادث بحري وقع بين البلدين نهاية 2018.وأوضحت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان، أن الناقلة وصلت، الأربعاء، إلى ميناء مدينة إسماعيل في منطقة أوديسا حيث جرى احتجازها.وقالت كييف إن الناقلة شاركت باستيلاء روسيا على مراكب أوكرانية

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