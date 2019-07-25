2019/07/25 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زراعة كربلاء تكشف بالأرقام نسبة انتاج "أفراخ الدجاج" خلال 30 يوماً فقط

كلمة -

بغداد

أعلنت مديرية زراعة كربلاء، يوم الخميس، ان مشاريع التفقيس

العاملة في المحافظة، انتجت 2 مليون و736 ألف و959 بيضة خلال الفترة

من منتصف حزيران حتى منتصف تموز الجاري لاستخدامها كأمهات للبيض

وإنتاج اللحوم البيضاء من اجل سد حاجة السوق المحلية في

كربلاء.

وقال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي في بيان، ان "هناك 10 مشاريع

للتفقيس في محافظة كربلاء طاقتها السنوية تبلغ (75) مليون و(800)ألف

بيضة سنويا قامت خلال الفترة من 15/6 ولغاية 15/7/2019 بترقيد ( 3)

مليون و(272) و(660) بيضة ، نتج عنها(2) مليون و(736) الف و( 959)

من الأفراخ".

واضاف الطائي، أن "مفقس الزهراء الحديث طاقته السنوية (4) ملايين

بيضة قام بترقد (250 ) ألف بيضة نتج عنها(212) الف و(500) من

الأفراخ، ومفقس الفرات الأوسط طاقته السنوية(17) مليون بيضة قام

بترقيد (900) ألف و( 250) بيضة نتج عنها (720) ألف و(200) من

الأفراخ، ومفقس الباز طاقته السنوية (11) مليون و(500) ألف بيضة قام

بترقيد (900) الف بيضة نتج عنها (774) ألف) من الأفراخ ، ومفقس جلال

طاقته السنوية (2) مليون بيضة قام بترقيد ( 160)ألف بيضة نتج

عنها(128) ألف من الأفراخ، ومفقس بركات الحسين طاقته الإنتاجية

السنوية (3) ملايين و(800) ألف بيضة قام بترقيد (260) ألف بيضة نتج

عنها(208) ألف من الأفراخ".

وتابع، "اما مفقس آسيا الحديث (بركات الرحمن) طاقته السنوية 2 مليون

و(500) ألف بيضة قام بترقيد(408)ألف و(350) بيضة نتج عنها( 347)ألف

و(98)من الأفراخ ، ومفقس خادم العباس طاقته السنوية (2)مليون بيضة

قام بترقيد( 38) ألف و(260) بيضة نتج عنها(32)ألف و(521) من

الأفراخ، ومفقس دواجن كربلاء طاقته السنوية (12) مليون بيضة قام

بترقيد (36)ألف و(800) بيضة نتج عنها (29)ألف و(440)من الأفراخ،

ومفقس الكفيل طاقته الإنتاجية السنوية (19) مليون و(200) ألف قام

بترقيد (300) ألف بيضة نتج عنها (270) ألف من الأفراخ، ومفقس كاظم

طراد طاقته الإنتاجية السنوية (1) مليون و(800) ألف بيضة قام

بترقيد(19)ألف بيضة نتج عنها (15)ألف و(200) من الأفراخ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة كربلاء تكشف بالأرقام نسبة انتاج أفراخ الدجاج خلال 30 يوماً فقط) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة كربلاء تكشف بالأرقام نسبة انتاج أفراخ الدجاج خلال 30 يوماً فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).