2019/07/25 | 17:33

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بالصور: «مرقد ديني» يتكفل ببناء مجمع صحي يحتوي على 300 مرفق صحي في كربلاء

كلمة -

كربلاء

قالت العتبة العباسية، يوم الخميس، إنها لا تزال تعمل على

إنشاء "مجمع صحي" في شارع قبلة حرم العباس -الشارع المؤدي لقبر

العباس بن علي- وحققت 50% من نسبة إنجازه.

وأضافت في تقرير نشرته شبكة الكفيل العالمية وتابعه موقع

كلمة الإخباري أن "المجتمع الصحي متكون من أربعة

طوابق على مساحة (300 متر مربّع)، حيث أنهت الكوادرُ العاملة في هذا

المشروع المرحلة الثانية منه".

ونقلت عن رئيس قسم الصيانة الهندسيّة سمير عبّاس علي تأكيده أن

"المرحلة الثانية شملت بناء هياكل الحديد (Steel structures) خلال

مدّة عشرة أيّام، وبواقع عمل أكثر من (12) ساعة يوميّاً".

وتابع: "المجمّع يتكوّن من أربعة طوابق ويُقام على مساحة (300 متر

مربّع) بواقع ثلاثة طوابق وبمجموع (300) مرفق صحّي، ومن المؤمّل أن

يتمّ افتتاحه قبل شهر محرّم الحرام خدمةً لزائري سيّد الشهداء وأخيه

أبي الفضل(عليهما السلام)".

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