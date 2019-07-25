رئيس الجمهورية يعزي بوفاة السبسي

2019/07/25 | 17:36

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بغداد اليوم- بغداد

بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، برقية تعزية الى رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر ب...





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