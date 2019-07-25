2019/07/25 | 17:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، برقية تعزية الى رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس الجمهورية يعزي بوفاة السبسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، برقية تعزية الى رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس الجمهورية يعزي بوفاة السبسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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