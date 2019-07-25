تركيا تصفي مخططي عملية اغتيال الدبلوماسي التركي.. وهذه تفاصيل العملية

2019/07/25 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني تركي، اليوم الخميس، أن الجيش شن غارتين جويتين قبل أيام شمالي العراق، ما أسفر عن مقتل مخططي عملية اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل الأس...

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