2019/07/25 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد مقرر #اللجنة المالية النيابية #أحمد_الصفار، اليوم الخميس، أن الحكومة #الاتحادية ستقوم بإرسال رواتب 7 أشهر مخصصة لقوات #البيشمركة الكردية، خلال الأيام القريبة المقبلة.الصفار قال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تُرسل /400/ مليار للبيشمركة.. كردستان توافق على تسليم النفط) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تُرسل /400/ مليار للبيشمركة.. كردستان توافق على تسليم النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).