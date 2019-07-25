البرلمان يصوت على قانون وينهي مناقشة ٧ قوانين ويرفع جلسته الى الثلاثاء

2019/07/25 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

صوت مجلس النواب في جلسته الخامسة والثلاثين التي عقدت برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، اليوم الخميس، وبحضور 170 نائبا، على قانون الهيأة البحرية العراقية العليا، وأنهى قراءة سبعة مشروعات قوانين.

وأعرب الكعبي بحسب بيان الاعلامية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن “استنكار مجلس النواب للجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السابق بعد اكتشاف المقبرة الجماعية في محافظة السماوة وضمت رفات 70 عراقيا”.





بعدها تلا المجلس سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق جميعا.

من جانبه، أعلن النائب يوسف الكلابي تعليق عضويته في جلسات المجلس الى يوم 1/8 احتجاجا على عدم الالتزام باستضافة وزيري المالية والنفط في المجلس للاستفسار عن فقرات في قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بتصدير النفط.

بدوره، دعا السيد الكعبي الى اهمية اعطاء فرصة لوفد الحكومة المركزية بمهمته الرسمية خلال زيارته إقليم كردستان، حاثا الجهات المعنية لإبرام الاتفاق النفطي بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وفقا الاطار الدستوري.

وصوت المجلس على مشروع قانون الهيأة البحرية العراقية العليا والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار من أجل تنظيم القطاع البحري وتطويره واعتماد المعايير الدولية للعمل فيه ومواكبة الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة وحماية البيئة البحرية وتشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال النقل البحري والارتقاء بمستوى الخدمات البحرية وللإنشاء الهيأة البحرية العرقية العليا.

وارجأ المجلس مناقشة والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 والمقدم من لجنتي التربية والمالية.

وانجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاق مقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب، على المطالبة بشمول لجنة حقوق الانسان بالمشاركة في تشريع القانون، واضافة فقرة تجيز للحكومة رفع الحصانة عن أي عضو في البعثات الدولية حال تسجيل مخالفة عليه، وضرورة أخذ اراء ومقترحات الجهات التنفيذية ولجنة الصليب الاحمر لإنضاج القانون.

وفي الشأن ذاته، أكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم(102) لسنة 1952 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين.

وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة.

كما أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع.

وأختتم مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية والذي يهدف لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة ولغرض تصديق الاتفاقية بين البلدين .

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية والمقدم من لجنتي المالية والزراعة والمياه والاهوار للحد من التجاوزات على الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية ولتحديد نسب استيفاء اجر المثل عن تلك الاراضي ومنح اجور للجان الكشف والتقدير.

كما أنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني بغية الاهتمام بشريحة المبرمجين والارتقاء بمستواهم ودعم وتطوير هذه الشريحة والدفاع عن حقوقهم ومواكبة التطور التقني.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 30/7/2019.





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