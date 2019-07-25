عبد المهدي يعزي بوفاة الرئيس التونسي الباجي السبسي

2019/07/25 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء بعث برقية تعزية بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي".ونقل المكتب عن عبد المهدي قوله في البرقية "تلقينا ببالغ الأسف والحزن نبأ وفاة صاحب الفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة".وأضاف "وبهذه المناسبة نود أن نعرب عن خالص تعازينا وصميم مواساتنا للأشقاء في تونس، حكومة وشعباً، متمنين لهم دوام الاستمرار على نهج التقدّم والتطلع الى غد أفضل، والرحمة والمغفرة للفقيد ولعائلته ومحبّيه الصبر والسلوان".

انتهى.ص.هـ.ح.

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