ودياً.. مانشستر يونايتد يهزم آرسنال في كأس الابطال الدولية

2019/07/25 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..حقق مانشستر يونايتد فوزًا وديًا على نظيره توتنهام بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن بطولة كأس الأبطال الودية على ملعب هونغكو بالصين.وتقدم لمانشستر يونايتد، الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 21 بتسديدة قوية على يسار باولو جازانيجا حارس سبيرز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر.وفي الشوط الثاني، عادل لوكاس […]

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