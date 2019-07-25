القضاء يعلن انطلاق عقود الزواج الالكترونية .. وهذه تفاصيل الخدمة الجديدة

2019/07/25 | 17:40

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن انطلاق خدمة عقد الزواج الإلكتروني في جميع محاكم الاحوال الشخصية ف...

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