الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ”داعش” بأطراف خانقين

2019/07/25 | 17:40

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بغداد :سومر نيوز

أحبطت قوة من الحشد الشعبي، الخميس، تعرضا لتنظيم “ داعش” الإجرامي في أطراف قضاء خانقين في ديالى.

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