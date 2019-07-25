بعد إدمانهم على الكحول والمخدرات..امريكا تسحب قوات لها من العراق

2019/07/25 | 17:40

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بغداد :سومر نيوز

امرت وزارة الدفاع الامريكية ، الخميس ، بعودة فصيل من قوات العمليات الخاصة في البحرية الامريكية (Navy S...

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