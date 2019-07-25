2019/07/25 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رقم قياسي جديد تم بيع أغلى حذاء رياضي في العالم، ووفقا لتقرير أذاعته فضائية الغد الاخبارية فإه الحذاء من ماركة Nike ويعود تصميمه لعام 1972، وتم بيعه في مزاد علني مقابل 437.500 دولار أمريكي وهو رقم قياسي على مستوى الأحذية الرياضية.

وأشار التقرير إلى أن المشتري، مايلز نادال، مستثمر كندي عاشق للأحذية الرياضية، إذ اشترى سابقاً 99 زوجًا من الأحذية الرياضية النادرة بـ 850 ألف دولار.

وتابع أن Moon Shoe أو حذاء القمر الذي تم بيعه صُمم لعدائي أوليمبياد 1972 بميونخ الألمانية، وكان الحذاء صاحب الرقم القياسي السابق قد بيع بـ 190.373 دولاراً، وكان من ماركة كونفرس ارتداه لاعب السلة مايكل جوردون في أولمبياد 1984 ووقع عليه

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو…تعرف على سعر أغلى حذاء ركض في العالم) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو…تعرف على سعر أغلى حذاء ركض في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).