الصحة تؤكد انتهاء جميع الأعمال بالمستشفى التركي في كربلاء تمهيداً لإفتتاحه

2019/07/25 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ كربلاء… أكد وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان ،اليوم الخميس، على ضرورة إكمال جميع الأعمال بمشروع المستشفى التركي في كربلاء المقدسة تمهيداً لإفتتاحه في تشرين الثاني القادم.وذكر بيان لمديرية صحة كربلاء، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “وزير الصحة وخلال اطلاعه على مراحل الأعمال في مشروع المستشفى التركي سعة 492 […]

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