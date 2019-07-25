2019/07/25 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن معاقبة عدد من الضباط والمنتسبين في محافظة الديوانية يتعاملون مع “المعقبين”، مؤكدة ضبط مكتب لتعقيب المعاملات يحتوي على عدد كبير من السنويات ولوحات مرورية.وقال اعلام المرور في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إنه “بصورة مفاجئة قام مدير المرور العام اللواء زهير عبادة مروح بجولة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معاقبة ضباط ومنتسبين في مرور الديوانية لتعاملهم مع معقبين وكالة خطوة برس.

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