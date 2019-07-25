2019/07/25 | 17:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة الحج | موسم حج 1440 " الطعام ") نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ds4cvDUgyWA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة الحج | موسم حج 1440 " الطعام ") نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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