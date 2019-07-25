الاتحاد الأوروبي يضع كرة القدم تحت الرقابة بسبب غسيل الأموال

2019/07/25 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أضاف الاتحاد الأوروبي كرة القدم الاحترافية، لقائمة المؤسسات الخاضعة للرقابة، بسبب مخاطر عمليات غسيل الأموال، التي تشهدها اللعبة.

ووضعت بروكسل كرة القدم، في قائمة

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