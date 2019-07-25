2019/07/25 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC طالب ممثل الشبك في مجلس النواب النائب قصي عباس، الخميس، رئيس مجلس النواب بالعدول عن قرار باخلاء لواء ٣٠ حشد شعبي نقاط التفتيش في منطقة سهل نينوى، محذرا من تبعات خطيرة لهذا الأمر.وقال عباس في بيـان تلقى”المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه، “تفاجئنا اليوم بقرار صادر من القيادات الامنية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل الشبك يطالب عبد المهدي بإلغاء سحب الحشد الشعبي من سهل نينوى المركز الخبري الوطني.

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