2019/07/25 | 17:47

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المحمداوي يجمع تواقيعا برلمانية لنقل نفايات معمل الحديد والصلب الملوثة بالاشعاع خارج البصرة

بغداد/..جمع النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، الخميس، تواقيعا برلمانية لنقل نفايات معمل الحديد والصلب الملوثة بالاشعاع خارج محافظة البصرة.

وقال المحمداوي في بيان صحافيّ تلقته " عين العراق نيوز" ، " جمعنا اليوم 50 توقيعا لاعضاء مجلس النواب لمطالبة السيد رئيس الوزراء بنقل النفايات الملوثة بالاشعاع خارج محافظة البصرة".

وتابع إنّ "هذه النفايات الملوثة تشكل مصدرا خطرا على حياة وصحة المواطنين وقد تتسبب بازدياد حالات الاصابة بامراض سرطانية ".

واكد إنّ" حمايةَ البيئة ونقل النفايات الخطيرة من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية مع العرض ان حالة التلوث في معمل الحديد والصلب حالة طوارئ وطنية حسب تقرير القياسات الاشعاعية للبراميل الحاوية على الملوثات الاشعاعية".



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