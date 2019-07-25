مجلس بغداد: الاشارات المرورية تتسبب بإزدحامات.. والسبب!

2019/07/25 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ خاص… أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، ان عودة العمل بالإشارات المرورية تتسبب بإزدحامات في اغلب شوارع العاصمة، فيما بين أسباب ذلك.وقال عضو المجلس غالب الزاملي، لوكالة / بدر نيوز/، ان “عودة العمل بالإشارات المرورية، أمر مهم وضروري، لكن هذا الشيء بصراحة تسبب بإزدحامات في اغلب شوارع العاصمة، وذلك بسبب الاعتماد على […]

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