English | كوردى

شاهد بالفيديو.. شيروان الدوبرداني: الكتل السياسية جاءت بعبد المهدي ووزراءه استبعد إقالتها لحكومته #المربد


شاهد بالفيديو.. شيروان الدوبرداني: الكتل السياسية جاءت بعبد المهدي ووزراءه استبعد إقالتها لحكومته #المربد
2019/07/25 | 17:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 2KT25rVSDVA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شيروان الدوبرداني: الكتل السياسية جاءت بعبد المهدي ووزراءه استبعد إقالتها لحكومته #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شيروان الدوبرداني: الكتل السياسية جاءت بعبد المهدي ووزراءه استبعد إقالتها لحكومته #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).

كامل التفاصيل في: راديو المربد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا