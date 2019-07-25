بالفيديو.. الطيران الامريكي يثير الجدل بطريقة تعامل وصفت بـ

2019/07/25 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أثارت الخطوط الجوية الأمريكية الجدل بطريقة تعامل وصفت بـ"القاسية" مع راكب مزعج، حيث أظهر فيديو لحظة تقييده في كرسي متحرك وطرده من الطائرة.

وفي التفاصيل، كان من المفترض أن يجلس "بيتر" في الصف رقم 36، ولكنه انتقل إلى مقعد خلف الدرجة الأولى وجلس في مقعد مجاور للنافذة، ورفض التحرك عندما حضر صاحب المقعد للجلوس في مكانه.وفي الفيديو الذي سجله أحد الركاب، يمكن رؤية بيتر، وهو يصيح ويسب مضيف الطيران، ويقول إنه لن ينتقل من مقعده، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.كما يمكن سماع بيتر وهو يقول في الخلفية "لا تجبروني، لا تنتهكوا حريتي، هذا مقعدي، وإذا لم يعجبكم ذلك قوموا بتبديله وسأبقى على متن الطائرة وسأسافر".وأكد" حسنًا، سأصمت وسأجلس في ذلك المقعد، أنا لا أكترث لما تقولون"، ثم استدار إلى مضيفة طيران أخرى وصاح في وجهها" هذا هو مقعدي، اصمتي، اصمتي، اصمتي".وقالت المضيفة" لا يمكنك التحدث إلى أي شخص على هذا النحو، ستطرد من هذه الطائرة"، ثم حذرته مرة أخرى من طرده إذا لم يعد إلى مقعده الصحيح، مما اضطر الركاب الآخرين لحمل حقائبهم والخروج من الطائرة بينما يتعامل رجال الشرطة معه بعد رفضه التحرك".وبينت، أن الحادث أدى إلى تأخير رحلة الطيران AA2460 من دالاس فورت وورث إلى مطار لوس أنجلوس الدولي حوالي 45 دقيقة.واختتمت الصحيفة قائلة" حضر 4 ضباط شرطة إلى البوابة وكبلوه في كرسي متحرك، ونقلوه إلى خارج الطائرة عندما رفض التعاون معهم.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات قد وجهت له أي اتهامات".انتهى

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