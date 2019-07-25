بالوثائق.. تقرير الطب العدلي الخاص بماهر الرماحي

2019/07/25 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف:الفرات نيوز} كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في النجف الاشرف، عن نتيجة التقرير الطبي لوفاة المتهم "ماهر الرماحي".

وبحسب مفوضية النجف ان نتيجة تقرير الطب العدلي النسيجة اكدت ان سبب الوفاة هو "التعذيب".وأعلنت محكمة تحقيق النجف عن توقيف مدير مكتب مكافحة إجرام الغري وضابط تحقيق وإصدار امر قبض بحق ضابط آخر على خلفية وفاة متهم في مكتب المكافحة.وذكرت في بيان ان المحكمة لم يتسن لها التأكد من ان الوفاة كانت نتيجة للتعذيب من عدمه لأن ذلك متوقف على نتيجة التقرير التشريحي لدائرة الطب العدلي الذي لم يرد حتى الان فيما جرى تحويله الى دائرة الطب العدلي في بغداد.ولفت الى انه بعد ثبوت تعرض المتهم للتعذيب اتخذت الاجراءات القانونية واصدرت اوامر قبض بحق عدد من الضباط وهم مدير مكتب مكافحة اجرام الغري وضابط تحقيق برتبة رائد وجرى توقيفهما فيما أصدرت امر قبض بحق ضابط تحقيق آخر برتبة نقيب.انتهىبواسطة: حيدر حسين الاسدي

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