2019/07/25 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 116 مفقودا على الاقل وانقاذ 132 شخصا في حادث غرق سفينة قبالة سواحل العاصمة الليبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/25 | 17:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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