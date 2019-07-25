2019/07/25 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC انتقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، تصريحات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن تبرئة قائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي لتورطه بالتخابر مع المخابرات الأمريكية، فيما وصفت تبرئة الفلاحي بالمجاملة للولايات المتحدة الأمريكية.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح صحفي، إن “تصريحات عبد المهدي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع النيابية تنتقد تصريحات عبد المهدي بشأن تبرئة الفلاحي وتصفها بالمجاملة لواشنطن المركز الخبري الوطني.

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