مجلس البصرة يتبنى مشروع شراء عجلات أمنية للكشف عن الجريمة

2019/07/25 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس البصرة صباح حسن البزوني عن إستعداد المجلس للمصادقة على مشروع شراء عدد من العجلات الأمنية لصالح قيادة شرطة المحافظة .واوضح البزوني في تصريح صحفي ” أن العجلات تشمل غرفة سيطرة متكاملة للتحكم في الطائرات المسيرة التي تطلقها الأجهزة الأمنية لتعقب وملاحقة العصابات الإجرامية .واضاف أن هذه التجربة الجديدة ستسهم في […]

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