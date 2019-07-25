وفاة الرئيس التونسي السبسي

2019/07/25 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، عن وفاة رئيسها قايد السبسي.وجاء ذلك بعدما اعلنت الرئاسة في وقت سابق ان السبسي دخل الى المستشفى صباح اليوةم بعد تدهور حالته.

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