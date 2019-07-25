2019/07/25 | 18:04

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قائد فرقة العباس القتالية يدعو إلى «الضغط على أصحاب القرار» والسبب...





كلمة -

كربلاء

دعا المشرف على فرقة العباس القتالية، يوم الخميس، إلى ما

أسماه بـ " تكوين جو ضاغط" على أصحاب القرار

لتعيين وإنصاف ذوي الشهداء.

وقال الزيدي في منشور له على "فيسبوك" تابعه موقع كلمة

الإخباري " نريد التركيز (...) على تكوين جو ضاغط

لأصحاب القرار من اجل رفع نسبة التعيين والقبول الخاص بذوي الشهداء

من ١٠٪ – ٢٠٪ لان النسبة الحالية قليلة جدا".

وأضاف "نقترح شمول ذوي الشهداء الأحياء وهم الجرحى على ان تحدد

نوعية ونسبة وتأثير الجرح".

وتابع الزيدي، "أبلغتني ممثليتنا في البصرة ان عدد ذوي الشهداء

المسجلين في مكتب هيئة الحشد في البصرة تجاوز ال( ١٢٠٠) يرومون

إكمال الدراسة وتطلب تثقيفهم للتقديم على الأكاديمية البحرية في

البصرة وذلك للامتيازات التالية:

1- الحصول على شهادة الدبلوم او البكالوريوس الخاص في البحرية

٢- تبني الأكاديمية صرف رواتب شهرية للدارسين خلال سني الدراسة

اضافة للمنام والمأكل والملبس

٣- توفيرها لهم بعد التخرج وظيفة من خلال الشركات المرتبطة بها

٤- تعزيز كوادر هذا الصنف المهم والعريق الذي يعتبر من اقدم الصنوف

في المنطقة".

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