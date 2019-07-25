نقابة المعلمين تخاطب وزير التربية بشأن إعفاء مدراء مدارس في ديالى (وثيقة)

2019/07/25 | 18:07

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بغداد اليوم _ ديالى

خاطبت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الخميس، وزير التربية وكالة، قصي السهيل، بشأن إعفاء مدراء مدارس في محافظة ديالى.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من نقيب المعلمين العراقيين وكالة، على كاظم الخالدي، موجهة إلى وزير التربية، طلبت "التريث في اصدار الاعفاء لمدراء المدارس ضمن ملاك المديرية العامة للتربية في محافظة ديالى، تم اعفائهم لعدم وجود تقييمات خاصة بهم".

بغداد اليوم- ديالى

اختارت لجنة التنسيق بين المحافظات، اليوم الخميس، 11 تصميماً معمارياً لبناء المدارس وفق المواصفات العالمية عالية الجودة.

وقال مكتب محافظ ديالى مثنى التميمي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الأخير "شارك في اجتماع

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الخميس (25 تموز 2019)، رفضه الإجراءات التي يقوم بها محافظ النجف، لؤي الياسري، ضد الصحفيين في المحافظة، فيما استنكر مقاضاة المحافظ لرئيس تحرير صحيفة "دليل النجف"، حيدر نزار السيد سلمان.

بغداد اليوم _ خاص

كشف حيدر حسين، والد الطفلة "رفيف"، الخميس (25 تموز 2019)، عن كواليس وفاة ابنته، التي تعرضت للاختناق في الديوانية، فيما أشار الى أن 4 مستشفيات رفض استقبالها.

وقال حسين، في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، "بعدما تعرض اب

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