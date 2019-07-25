البنتاغون يستدعي وحدة مشاة بحرية من العراق والسبب؟

2019/07/25 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي استدعاء وحدة من عناصر مشاة البحرية من العراق، بسبب سوء سلوك عسكرييها أثناء أدائهم الخدمة....

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