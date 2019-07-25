بالوثيقة.. البنك المركزي يستجيب للعقوبات الامريكية ويجمد حسابات اربعة عراقيين

2019/07/25 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه البنك المركزي العراقي المصارف الرسمية بتجميد حسابات اربعة عراقيين استجابة للائحة العقوبات الامريكية.

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