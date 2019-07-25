العطار : المهندسون المعتصمون فرصة للدولة لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي

2019/07/25 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الخبير الاقتصادي غدير العطار، الخميس، إلى أهمية احتواء الدولة لخريجي الهندسة في العراق".

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