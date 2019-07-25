المحمداوي يجمع تواقيعا برلمانية لنقل نفايات الحديد الملوثة بالاشعاع خارج البصرة

2019/07/25 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … جمع النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، اليوم الخميس، تواقيعا برلمانية لنقل نفايات معمل الحديد والصلب الملوثة بالاشعاع خارج محافظة البصرة.وقال المحمداوي في بيان صحافيّ تلقت /بدر نيوز/ ، ” جمعنا اليوم 50 توقيعا لاعضاء مجلس النواب لمطالبة السيد رئيس الوزراء بنقل النفايات الملوثة بالاشعاع خارج محافظة البصرة”.وتابع إنّ […]

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