بالوثيقة.. البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات المشمولين بالعقوبات الأميركية

2019/07/25 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر “كلكامش برس”، وثيقة صادرة من البنك المركزي تتضمن توجيهاً بتجميد حسابات المشمولين بالعقوبات الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 أشخاص عراقيين بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

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