عبد المهدي يبعث تعزية بوفاة السبسي

2019/07/25 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبعث رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تعزية بوفاة الرئيس التونسي، قايد السبسي.

قال عبد المهدي في بيان تلقته “كلكامش برس”، إنه “تلقينا ببالغ الأسف والحزن نبأ وفاة صاحب الفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة”.

أضاف “وبهذه المناسبة نود أن نعرب عن خالص تعازينا وصميم مواساتنا للأشقاء في تونس، حكومة وشعباً، متمنين لهم دوام الاستمرار على نهج التقدّم والتطلع الى غد أفضل، والرحمة والمغفرة للفقيد ولعائلته ومحبّيه الصبر والسلوان”.

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