2019/07/25 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الخميس، تعيين الدبلوماسي الروماني كورنيل فيروتا مديرا عاما مؤقتا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد عدة أيام من وفاة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عن عمر يناهز 72 عاما.ونقلت وكالة رويترز في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الدبلوماسي الروماني المعين حديثا كان يعمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين الروماني كورنيل فيروتا رئيسا مؤقتا للوكالة الدولية للطاقة الذرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين الروماني كورنيل فيروتا رئيسا مؤقتا للوكالة الدولية للطاقة الذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).