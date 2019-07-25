2019/07/25 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل عانى الطلبة من آثار النزاع والحروب المستمرة في محافظة نينوى بدءاً من ظهور تنظيم القاعدة وحتى هذه اللحظة، أيّام مليئة بالرّعب عاشها أطفال محافظة نينوى وقضاء الحمدانية بسبب الإنفجارات والقتل، وبعد ذلك تدهورت العملية التربوية بسبب الأوضاع نفسها, بعد تحرير محافظة نينوى من سيطرة تنظيم “داعش” ونتيجة للحرب تضرّرت الكثير …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدارس قضاء الحمدانية بعد إعمارها تستقبل طرقاً جديدة للتعليم) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدارس قضاء الحمدانية بعد إعمارها تستقبل طرقاً جديدة للتعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).