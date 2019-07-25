دهس حيوان يتسبب بنزاع مسلح في ذي قار

2019/07/25 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأصابة شخص نتيجة نزاع مسلح اندلع نتيجة دهس حمار شرقي محافظة ذي قار.

وقال المصدر ان"نزاعا

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