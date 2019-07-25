2019/07/25 | 18:18

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ائتلاف العبادي: مافيات وراء تهريب سعات الانترنيت..



هذا دور كردستان!

بغداد/..



أكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الخميس، وقوف مافيات فساد، لها اجندة سياسية وخارجية، تقف خلف تهريب سعات الانترنيت خارج العراق.

وقال النائب عن الائتلاف علاء الدلفي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "قضية تهريب سعات الانترنيت، من القضايا الاقتصادية، المهمة والخطيرة، التي تخسر البلاد، ملايين الدولارات شهريا".

وبين الدلفي ان "هذه العمليات تقف خلفها مافيات فساد، لها اجندة سياسية وخارجية، كما بعض المعلومات وصلت لنا تكشف ان طريق التهريب يكون من خلال اقليم كردستان"، مؤكدا ان "البرلمان عازم على تشكيل لجنة خاصة، لتقصي الحقائق بهذه القضية الخطيرة".



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