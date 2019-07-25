هاشم الكندي:إرادة النصر مثلت نجاحا فريدا من نوعه لهذه الأسباب

2019/07/25 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية هاشم الكندي، الخميس، أن عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية مثلت نجاحا فريدا نظرا لأنها عملت على اطمئنان الناس للعمل الأمني، مشيرا إلى أن المنظومة الأمنية تعززت بوجود الحشد الشعبي.وقال الكندي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “عمليات إرادة النصر بمرحلتها الثانية مثلت نجاحا فريدا

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