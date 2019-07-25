“المعلومة” تكشف عن خليفة اوديشو في القوة الجوية

2019/07/25 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… اقترب نادي القوة الجوية، من الاتفاق مع مدرب جديد، بعدما تعثرت مفاوضات تجديد عقد المدرب أيوب اوديشو.وقال مصدرلـ /المعلومة/ إن “المدرب ايوب اوديشو، قرر عدم تجديد عقده مع الفريق بسبب مطالبه المالية المرتفعة والتي وصفتها الإدارة بالمبالغ بها”.واوضح أن “الإدارة فتحت على الفور قنوات الاتصال مع المدرب ثائر جسام لقيادة الفريق […]

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