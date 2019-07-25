رئيس هيئة استثمار بابل لواع: المرحلة المقبلة ستشهد قفزة نوعية في القطاع الاستثماري في المحافظة

2019/07/25 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس هيئة استثمار بابل محمد جاسم زكم، اليوم الخميس، ان من أولويات خطة عمل الهيئة في المرحلة المقبلة هو الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة".مبينا "ان الترويج هو اساس عمل الاستثمار".

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