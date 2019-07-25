محافظ ديالى : اللجنة التنسيقية العليا خولت المحافظين اختيار التصاميم لبناء المدارس

2019/07/25 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خولت اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة بالاقليم المحافظين في اختيار التصاميم المناسبة للابنية المدرسية .وقال محافظ ديالى مثنى التميمي لمراسل وكالة وطن للانباء انه شارك في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات غير المنتظمة بالاقليم في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاطلاق المشروع الوطني لبناء المدارس .واضاف انه تم خلال الاجتماع الاتفاق […]

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