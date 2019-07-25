مجلس ديالى : المحافظة بحاجة الى 10 مستشفيات جديدة و100 مركز صحي

2019/07/25 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى… ذكرت عضو مجلس ديالى نجاة الطائي ، اليوم الخميس، إن المحافظة بحاجة الى 10 مستشفيات جديدة وأكثر من 100 مركز صحي لسد النقص.وقالت الطائي في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن “محافظة ديالى تعاني من نقص في المستشفيات داخل المدن والمراكز الصحية في النواحي لتغطية حاجة المواطن وتقديم الخدمات […]

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