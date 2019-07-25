بشير الحداد يترأس اجتماع لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ويؤكد على أهمية حماية الانتاج الزراعي المحلي ودعمه وطنياً

2019/07/25 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس الدكتور بشير خليل الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الخميس اجتماع لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية والذي عقد في مقر اللجنة بحضور رئاسة اللجنة والسادة النواب الأعضاء، وجرى خلال الإجتماع بحث عدد من المواضيع، منها ضرورة الإهتمام بقطاع الزراعة باعتباره ركنا أساسيا في عملية تنشيط الاقتصاد الوطني والنهوض به الى مراحل متقدمة، كما

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