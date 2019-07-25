2019/07/25 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن توفر 200 فرصة عمل بصفة عقد للراغبين بالتقديم من خريجي الهندسة الكيمياوية.

وقالت الدائرة الإدارية في الوزارة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "الوزارة وفرت الدرجات الوظيفية الشاغرة للخريجين في شركات (نفط البصرة ومصافي الجنوب ومصافي الوسط ) ، وسيتم تعيين الخريجين بصيغة العقد وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (174) لسنة 2019 وحسب شروط اعلان التعيين الواردة في الموقع الرسمي للوزارة".

ودعت خريجي الهندسة الكيمياوية، إلى "الاطلاع على شروط التعيين في الموقع الالكتروني لوزارة النفط www.oil.gov.iq"، مبينة إن "موعد إستلام طلبات التقديم سيكون ابتداءاً من يوم الثلاثاء المقبل المصادف 30 تموز الجاري في مركز الوزارة ولمدة 3 أيام".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن توفر 200 فرصة عمل للخريجين) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن توفر 200 فرصة عمل للخريجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).