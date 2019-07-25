نائب: الفكر المتطرف ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي

2019/07/25 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي، ان الفكر المتطرف ينتشر عبر بوابات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما شدد على ضرورة تمرير قانون جرائم المعلوماتية.وقال الاعاجيبي، في حديث لوكالة النبأ للأخبار، اليوم الخميس، ان "الفكر المتطرف ينتشر في البلاد عبر بوابة مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة استغلال الشباب او الفتيات من قبل التنظيمات الارهابية وتوريطهم في قضايا ارهاب".

واضاف، "اليوم اصبح من الضروري تمرير قانون جرائم المعلوماتية من اجل حد انتشار الفكر الداعشي التكفيري"، مبينا ان "القانون لا يفرض قيود على حرية التعبير".

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